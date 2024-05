Scontro in A8, code tra Solbiate Arno e Castronno in direzione Varese

Incidente in autostrada nella mattinata di martedì 21 maggio, intorno alle 9. Due auto si sono scontrate, provocando lunghe code in direzione Varese. Lo scontro nel tratto tra Solbiate Arno e Castronno in direzione Varese. Sul posto si sono portati i mezzi di soccorso per medicare una persona ferita, una donna di 29 anni, non in gravi condizioni. Anche i vigili del fuoco e la polizia stradale sono arrivati per liberare la carreggiata e per coordinare il flusso del traffico.