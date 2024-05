Sicurezza stradale e attenzione alla comunità, presentato il programma di “Amici Bodio Lomnago”

Sala consiliare affollata per la presentazione della lista e del programma “Amici Bodio Lomnago” di Riccardo Cattaneo, il candidato sindaco che sfida Eleonora Paolelli a Bodio Lomnago.

Il salone non è riuscito a contenere tutti i partecipanti che hanno assistito all’incontro anche dalle finestre che si affacciano sul giardino. Molto soddisfatto per la risposta dei cittadini di Bodio, il candidato sindaco. Cattaneo ha 46 anni è nato e cresciuto a Varese e da oltre 10 anni vive a Bodio Lomnago con moglie e due figlie. È fondatore e amministratore di una società informatica che opera nel settore sanitario svizzero.

«La presentazione del programma e della lista Civica Amici Bodio Lomnago ha registrato un eccezionale afflusso di pubblico, testimoniando l’interesse vivo e crescente della comunità verso le nuove proposte locali – ha detto Cattaneo al termine dell’incontro – Un intenso scambio tra i cittadini e i candidati, un dialogo aperto che ha permesso non solo di illustrare il programma della lista, ma anche di rispondere in modo diretto e concreto alle domande e alle preoccupazioni espresse dai partecipanti.

«Uno dei punti di forza immediatamente emerso, che ha catalizzato l’interesse dei numerosi presenti è la valorizzazione di una visione globale della realtà territoriale e delle sue dinamiche. Solo l’attenzione alle esigenze concrete della quotidianità può facilitare l’individuazione di soluzioni efficaci e spesso semplici che, senza un’adeguata considerazione, potrebbero rimanere inesplorate. Sono stati toccati tutti gli argomenti del programma, tra cui anche i più spinosi come la raccolta differenziata e la sicurezza stradale». (qui tutto il programma)

«Lista Civica Amici Bodio Lomnago pone al centro dell’attenzione la comunità in tutte le sue fasce d’età, dai bambini ai giovani, agli anziani, cittadini che desiderano vivere il proprio paese con serenità, sicurezza, sentendosi parte integrante di un progetto collettivo e ben strutturato – continua Cattaneo – . Questo approccio riflette un profondo senso civico e l’aspirazione a creare una vera comunità. La Lista Civica “Amici Bodio Lomnago” ha presentato anche il sito www.amicibodiolomnago.it, una risorsa digitale dedicata a tutti i cittadini desiderosi di informarsi in modo approfondito sulle proposte e visioni per il futuro del paese. Il sito offre la possibilità di esplorare l’intero programma elettorale e di conoscere da vicino i profili di tutti i candidati».

A conferma della volontà di promuovere un dialogo aperto e costruttivo con i cittadini, il candidato sindaco Riccardo Cattaneo ha inoltre annunciato una serie di appuntamenti pubblici, occasioni per conoscere personalmente i candidati, ma anche per discutere e approfondire i punti salienti del programma.

Si parte venerdì 17 alle 18.00 con incontro e aperitivo al Bar Acquaviva, sabato 18 alle 9,30 con una camminata sulla ciclabile e giovedì 23 alle 18,00 incontro e aperitivo al bar Le Pine di Lomnago.

Più occasioni che consentono a tutti di far parte di questo progetto.

(Lo speciale elettorale di Bodio Lomnago)