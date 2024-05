Sole di primavera ma nuvole e pioggia sono dietro l’angolo

(Foto Raffaella Sisti) Una domenica di primavera ma con qualche nuvola all’orizzonte. Le previsioni del Centro Geofisico Prealpino osservano l’anticiclone che risale oggi temporaneamente dal Mediterraneo con aria più calda e asciutta fino alle Alpi. Una nuova perturbazione atlantica attraverserà però il Nord Italia tra lunedì pomeriggio e martedì mattina con nuvole, piogge o temporali. La variabilità primaverile proseguirà probabilmente anche nella seconda parte della settimana con alternanza di sole e passaggi perturbati.

Lunedì avremo cielo via via molto nuvoloso con ancora schiarite soleggiate al mattino sulla pianura padana. Alcune piogge ad iniziare dalle Prealpi, più diffuse anche alla pianura dal pomeriggio e in serata con possibili temporali. Martedì di primo mattino residue piogge, dopo i temporali della notte. In giornata abbastanza soleggiato, con annuvolamenti cumuliformi lungo i rilievi dove sarà ancora possibile qualche rovescio pomeridiano o breve temporale.