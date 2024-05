Storitelling &lab in italiano e in inglese per i bambini al Castello di Masnago

La collezione permanente del Castello di Masnago raccontata ai bambini con uno storitelling originale, seguito da laboratorio, tutto in doppia lingua, in italiano e in inglese, per i bambini in età scolare, dai 6 agli 11 anni.

A proporre l’iniziativa “È primavera al Castello” per il pomeriggio di sabato 25 maggio, dalle ore 15 alle 16.30, è la cooperativa Sull’Arte.

L’attività prevede una speciale visita guidata alla collezione e un laboratorio, secondo la formula di storitelling &lab brevettata da coop Sull’Arte, e fa parte di una serie di iniziative per adulti e bambini ideate per guidare il pubblico alla scoperta delle mostre in corso al Castello di Masnago – QUI L’ARTICOLO.

Tra queste, serempre per i bambini, il 16 giugno dalle ore 16 alle 17 “Nel mio giardino il mondo” con visita guidata alle sale affrescate e al parco, più laboratorio.

Prenotazione obbligatoria per tutte le iniziativ sul sito www.cooperativasullarte.it o scrivendo a museivarese@cooperativasullarte.it.

È inoltre sempre possibile richiedere una visita guidata per un gruppo privato.