Visite guidate alla collezione e alla mostra di Andrea Ravo Mattoni al Castello di Masnago

La cooperativa Sull’Arte propone un calendario di visite guidate da maggio a luglio alla mostra “Andrea Ravo Mattoni – img2img – Pittura, Copia e Intelligenza artificiale”, inaugurata il mese scorso con un evento molto partecipato – QUI L’ARTICOLO.

Nello specifico sono in programma sette visite guidate nelle giornate di sabato 11 e il 25 maggio alle ore 15, domenica 2 e 23 giugno alle ore 11, sabato 29 giugno e 6 luglio alle ore 15 e domenica 21 luglio alle ore 11.

Anche la collezione permanente del Castello di Masnago sarà oggetto di eventi speciali. Oltre allo Sotytelling&lab in italiano e in inglese “È primavera al castello” rivolto ai bambini nella giornata di sabato 25 maggio, il 16 giugno deburra Nel mio giardino il mondo.

Si tratta di speciali visite guidate. In particolare il mattino è dedicato agli adulti: dalle ore 10 alle 12 una guida turistica condurrà i partecipanti alla scoperta delle sale affrescate mentre una guida ambientale farà da Cicerone tra le essenze del parco. guida ambientale escursionista.

Nel pomeriggio invece, dalle ore 16ì5 alle 17 si replica per i bambinim con visita guidata e attività laboratoriale dedicata al parco.

Prenotazione obbligatoria per tutte le iniziative. Info e prenotazioni su www.cooperativasullarte.it o scrivendo a museivarese@cooperativasullarte.it.

È inoltre sempre possibile richiedere una visita guidata per un gruppo privato.