Al Monastero di Cairate sabato 1 giugno apre la mostra “Monocromo 3D”

L’associazione Blaue Reiter odv, in collaborazione con la Pro Loco di Cairate, inaugurerà la mostra collettiva che sarà visitabile fino al 16 giugno

Sabato 1 giugno alle ore 17, nella cornice del Monastero di Cairate, l’associazione Blaue Reiter odv, in collaborazione con la Pro Loco di Cairate, inaugurerà la mostra collettiva dal suggestivo titolo: “ Monocromo 3D “.

Scrive Lara Scandroglio: «Nel corso della storia dell’arte assistiamo a numerosi momenti in cui è il colore ad essere il protagonista del messaggio artistico: l’impressionismo, i fauves, l’espressionismo astratto e l’arte concettuale hanno visto in prima linea artisti che hanno voluto veicolare importanti momenti utilizzando il colore steso seguendo spinte emotive molto potenti… il colore, come accade nell’arte concettuale, diviene simbolo e comunicazione di messaggi che provengono dall’intimo; che sia spirituale, sociale, ambientale, legato al ricordo o al passato, quello che unisce l’opera pittorica all’installazione è il monocromo».

Sono esposte le opere degli artisti : Giuseppe Cato0ne, Graziana Chioatto, Armando Cortese, Mauro Crivelli, Vittorio Fieramonti, Romi Galbiati, Lucia Marchesin, Rolan Marcolini, Ennio Melandri, Sonia Nacacche, Carlo Naso Onofrio, Lucia Pisanello, Claudio Scotti, Massimo Turato, Luisa VaianaA, Antonella Valdemarca.

La mostra sarà inaugurata alle ore 17.00 di Sabato 1 Giugno e potrà essere visitata fino al 16 Giugno con i seguenti orari:

sabato : dalle ore 14.30 alle ore 18.30

domenica : dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 18.30