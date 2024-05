Torna il Villaggio Latinfiexpo e si sposta a Rescaldina

Torna il Villaggio Latinfiexpo , la manifestazione organizzata da FAM EVENTI e si sposta a Rescaldina nell’area esterna del centro commerciale in via Togliatti .

La manifestazione avrà inizio a metà giugno e proseguirà fino a settembre. Nei giorni di Martedi, Venerdi, Sabato è in fase di valutazione la Domenica ingresso al pubblico dalle ore 19.30 alle ore 3 .

Il programma è in via di definizione ma protagonista indiscussa della manifestazione sarà la danza con quattro aree ballo, ristorazione latinoamericana e piatti italiani, mercatini di artigianato e molto altro.