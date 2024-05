Tornano le visite guidate alla Serra Tropicale di Comerio

Appuntamento per domenica 19 maggio con due turni distinti (15.00/16.00 e 16.00/17.00) per un massimo di 30 persone per turno. È obbligatoria la prenotazione

Le porte della Serra Tropicale di Comerio verranno finalmente riaperte agli appassionati e ai visitatori.

L’apertura è prevista per domenica 19 maggio, con due turni distinti (15.00/16.00 e 16.00/17.00) per un massimo di 30 persone per turno. È obbligatoria la prenotazione (qui il link). Non ci sono problemi per coloro che non potranno partecipare in questa data o che non troveranno posto; ci saranno molte altre occasioni. La stagione è appena iniziata e continuerà con eventi come ComeRaro, la mostra mercato organizzata annualmente da Utopia Tropicale nella suggestiva location della Terrazza Belvedere del Comune di Comerio, a partire dal 9 giugno.

Si consiglia di seguire la pagina Facebook di Utopia Tropicale per ricevere informazioni e aggiornamenti.