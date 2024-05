Under 17, Varese fa il bis: anche i Roosters alle finali nazionali

Saranno due le squadre di Varese alle finali nazionali di basket under 17. Dopo la qualificazione ottenuta domenica (ad Arezzo) dall’Academy ai danni di Napoli, anche i Roosters (ovvero il gruppo formato da Pallacanestro Varese e Robur et Fides) centrano l’obiettivo tricolore.

La squadra di coach Stefano Corengia ha battuto 96-88 la Generali Italia Cantù in un derby sempre molto sentito e disputato – con la formula dello spareggio in gara unica – nella palestra di via Sottocosta a Gallarate.

Avvio migliore per i brianzoli, poi Varese è salita di livello e nel secondo tempo è passata a condurre sfruttando le potenzialità dell’argentino Ivan Prato sotto i tabelloni (25) ma anche la buona vena di Moranzoni (18) e di Scola (16) sotto gli occhi di papà Luis.

Le finali nazionali sono in programma ad Agropoli, in provincia di Salerno, tra lunedì 20 e domenica 26 maggio. I Roosters hanno già preso parte al torneo tricolore under 19 piazzandosi al quarto posto (scudetto a Milano) con in campo anche diversi ragazzi che fanno parte del gruppo under 17.