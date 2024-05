Sfuma per un soffio il sogno tricolore dei Roosters

Si ferma in semifinale la speranza dei Roosters Varese di giocarsi lo scudetto del basket under 19. I biancorossi perdono di strettissima misura, e al termine di un match emozionante, contro il Derthona che quindi disputerà domenica la partita che vale il tricolore.

All’Estra Forum di Chiusi (Siena) i “Leoni” piemontesi hanno vinto 100-97, con il canestro decisivo da 3 di Baldi a 1′ dalla fine che ha sparigliato le carte. La successiva tripla di Assui ha riavvicinato Varese ma ancora Baldi e l’errore di Tapparo sul tiro della disperazione hanno promosso in finale la squadra di coach Ansaloni.

I Roosters non sono riusciti a capitalizzare il sorpasso arrivato nelle prime battute dell’ultimo quarto quando hanno messo a segno un parziale importante (+7 a 8′ dalla fine sulla tripla segnata da Mana). Ma poi sono arrivati alcuni errori di troppo che hanno consentito a Tortona il controsorpasso prima del traguardo.

La squadra di Roncari ha avuto la solita prestazione offensiva di rilievo da parte di Assui, 24 punti, seguito nel tabellino dai 18 di Tapparo, dai 17 di Bottelli e dai 14 di Prato che ha aggiunto 7 rimbalzi. Varese ha tirato molto bene ( 60% da 2 e 41% da 3) lasciando però qualche punto importante in lunetta (8/14). Per Tortona 26 punti di Conte 24 di Errica.

Domenica i Roosters – che hanno comunque ottenuto un grande risultato, al di sopra delle aspettative – torneranno in campo per disputare la finalina contro Pesaro (16,30) sconfitta a sua volta di misura da Milano 93-90. La finalissima tricolore prenderà invece il via alle 19