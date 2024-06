43 chili di marijuana e 111 grammi di hashish nascosti in un deposito tra confezioni di pasta. La droga era suddivisa in confezioni da 1 kg sottovuoto e in panetti.

L’operazione è stata portata a termine a Fino Mornasco dai carabinieri della Compagnia di Cantù e degli “Squadroni Carabinieri Cacciatori”. La droga venduta al dettaglio avrebbe potuto fruttare circa 260.000 euro. Le indagini sono in corso al fine di risalire all’organizzazione criminale che stava per commercializzare lo stupefacente.