A Carnago quattro giorni di eventi per la festa della Polisportiva Rovatese

Si rinnova l’appuntamento nelle date 27, 28, 29 e 30 giugno all‘oratorio per l’annuale Festa dello Sportivo organizzata come di consueto dalla società ASD Polisportiva Rovatese a Carnago. Nata da un’idea di un gruppo di amici nel 1980 al Bar dell’Oratorio, quasi per gioco , ad oggi la Polisportiva Rovatese conta tra le sue file circa 200 atleti e atlete suddivise nei settori calcio e pallavolo senza dimenticare che ogni anno in collaborazione con la Parrocchia organizza la Rovate Bike , gara di MTB entrata ormai da diversi anni nel circuito dei Parchi

La Festa avrà il suo inizio con una novità, giovedì 27 ci sarà la Rovate Cup Women , triangolare di calcio femminile con la presenza delle squadre Carnago FC , Oss Mezzana e Spice Girls.

Venerdì 28 Giugno tocca alla 27° edizione della StraRovate , preceduta dalla Mini StraRovate per bimbi nati dal 2013 in poi , gara podistica non competitiva che si disputerà con partenza dal centro paese per poi entrare nei meravigliosi boschi del parco RTO per circa 5,5 km.

Al termine della gara subito dopo le premiazioni ci sarà la serata musicale con la band “3ioGino” ormai consolidata presenza alla festa da diversi anni.

Finito il venerdì, altri eventi sono stati organizzati per sabato 29 e domenica 30 … dallo sport , al buon cibo con la serata dedicata al profumo di mare , alla musica ed al ballo.

Una grande novità ci sarà sabato 29 è cioè il percorso Fitness Walk , camminata sportiva a ritmo di musica con le cuffieSerata ricca di eventi sportivi con le finali del torneo serale di calcio della categorie U12 e la bellissima amichevole delle Vecchie Glorie del Calcio over 40

L’accompagnamento musicale è affidato al gruppo Italy Rock.

Domenica 30 giugno S.Messa alla mattina e poi nel pomeriggio torneo di burraco ed esibizione di skateboard. Alla sera finali calcio categoria allievi e via alle danze con la scuola di Ballo “La Kri , Dance with me?”

Completa il programma l’appuntamento enograstronomico.