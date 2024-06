Alluvione nei Grigioni, l’autostrada di San Bernardino riaprirà il 10 luglio, ma a metà

L’autostrada A13 che attraversa la Svizzera orientale riaprirà – “a metà” – il prossimo dieci luglio: la data è stata annunciata dall’Ustra, l’Ufficio federale delle strade, dopo le necessarie valutazioni a seguito dell’alluvione dello scorso 21 giugno. (foto: Ustra)

Perché riapre “a metà”? Perché tra Lostallo e Mesocco inizialmente si viaggerà solo su due corsie (una per senso di marcia). Entro l’inverno saranno poi completati i lavori per le quattro corsie.

Serviranno due settimane di lavori, meno del tempo previsto due giorni fa, quando si era parlato di un mese di chiusura.

La sede dell’autostrada è stata spazzata via per duecento metri dal fiume, che ha cambiato il suo corso con la forza della piena: per ripristinare l’A13 sarà ricostruita prima la carreggiata più lontana dal letto del fiume, quella in direzione Sud. Come detto, per alcuni mesi verrà utilizzata come strada a carreggiata unica, con una sola corsia per senso di marcia.

Successivamente sarà ricostruita anche l’altra carreggiata, con orizzonte fine autunno-inizio inverno.

La gestione del traffico, invito a usare il treno

La deviazione del traffico dall’asse dell’A13 ha causato un aumento dei flussi sull’autostrada. Le autorità elvetiche hanno invitato martedì i cittadini ad evitare spostamenti in auto verso le zone alluvionate e a preferire in ogni caso l’uso del treno, per cui sono state previste anche carrozze e corse aggiuntive (11mila posti in più per il prossimo weekend).

San Bernardino rimane raggiungibile attraverso la Cantonale, ma solo se si ha una prenotazione in una struttura turistica o se si ha un immobile.

Per ora rimane attivo il divieto di traffico per i camion la notte e alla domenica, ma potrebbe essere allentato su specifiche aree.