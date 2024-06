Ancora grave l’emergenza maltempo in Piemonte e Val d’Aosta

(Foto di @MeteoValledaosta)

Continua l’emergenza maltempo nel nordovest del Piemonte e in Val d’Aosta. Le forti piogge che hanno colpito il territorio sabato 29 giugno hanno provocato gravi danni, che hanno impegnato i soccorsi in numerose operazioni per mettere al sicuro residenti e turisti, oltre a rendere necessaria la chiusura di diverse strade, isolando intere località.

Come racconta il Corriere di Torino, una frana lungo la strada regionale ha isolato il comune di Cogne, nei pressi del Gran Paradiso. Sono 200 le persone (sia residenti che turisti) rimaste bloccate nella vallata, che dalla mattina di domenica stanno venendo evacuate in elicottero.

Le precipitazioni hanno scatenato la piena della Dora Baltea, con esondazioni a Montjovet e a Issogne. La fuoriuscita del fiume ha reso necessaria la chiusura della strada statale 26 che conduce in Val d’Aosta in località Bard.

Una frana ha inoltre bloccato la strada regionale della Valtournenche (che conduce a Cervinia). La nota località turistica è quindi rimasta isolata e l’esondazione del torrente Marmore ha provocato diversi allagamenti nel centro.

Sempre a causa delle frane, sono stati chiusi i passi del Sempione, della Novena, e del Furka.