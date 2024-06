Arriva la perturbazione atlantica, ma domenica sboccia l’estate

L’ultimo gradino, che ci porterà forse ad abbandonare la felpa al mattino all’uscita di casa, è la depressione atlantica in arrivo e che porterà ancora qualche pioggia e temporali fra venerdì e sabato. Ma domenica dovrebbe arrivare finalmente l’estate.

SITUAZIONE

Ne sono convinti dal Centro geofisico prealpino che così traduce le immagini satellitari nel punto della situazione meteo: “Una circolazione depressioanria sulle Isole Britanniche sospinge una perturbazione atlantica attraverso le Alpi tra oggi e domani. La perturbazione sarà però indebolita dalla risalita dell’anticiclone dal Mediterraneo che riporterà poi bel tempo estivo a partire da domenica.“

PREVISIONI

Venerdì “in parte soleggiato sulla pianura con passaggi nuvolosi. Su Alpi e fascia prealpina maggiore nuvolosità soprattutto al mattino e qualche pioggia su Alpi occidentali, Ossola, Canton Ticino, alto Lario“.

Sabato “tra le Alpi e la fascia pedemontana cielo nuvoloso con alcune piogge già dal mattino, non escluso un temporale isolato nel pomeriggio. Sulla pianura padana in parte soleggiato e asciutto. Debole rischio di un temporale serale“.

Domenica “soleggiato, qualche nuvola di passaggio e poche nuvole di bel tempo nel pomeriggio sui monti, asciutto. Temperature in rialzo“.

TENDENZA

Lunedì 17 e martedì 18 Giugno: bel tempo soleggiato e caldo estivo. Temperature massime in rialzo fino a toccare i 30°C in pianura padana.