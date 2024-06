Attesi a Cairate 123 atleti per il meeting di atletica per persone con disabilità

Il 9 giugno Cairate ospiterà ben 123 atleti e atlete gara presso il Centro Sportivo di Via Garibaldi: riconfermato anche per il 2024 l’ormai tradizionale appuntamento su pista che l’Atletica Cairatese organizza già dal 1992.

Anche quest’anno con la preziosa collaborazione della FISDIR (Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali).

Le gare in programma:

– categoria promozionale – 80 metri, 400 metri marcia, salto in lungo da fermi, vortex, staffetta 4×50

mista

– categoria agoniste/i – 100 metri, getto del peso, salto in lungo con battuta a 2 metri e lancio del

giavellotto.

Il ritrovo è alle ore 09 e l’inizio gare alle 09:30.

Vedremo al via diverse medaglie dei recenti campionati italiani. Il nome di Nicole Orlando spicca nella categoria agonistica: detentrice dei record mondiali nel triathlon, salto in lungo, 4×100 m e 4×400 m e dei record europei nel getto del peso e nel lancio del disco. La vedremo a Cairate nel salto in lungo e nel lancio del giavellotto. La sua storia e la sua grinta contagiosa sono conosciutissime in Italia e anche nel mondo. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella l’ha citata come esempio non solo per le 4 medaglie d’oro e l’argento conquistate ai campionati mondiali che hanno fatto onore al nostro Paese ma anche perché Nicole ha dimostrato contro ogni pregiudizio che nelle persone come lei non c’è solo la disabilità ma tanta, tantissima abilità. Il suo motto è “vietato dire non ce la faccio”. Sempre nella categoria agonistica c’è il suo compagno Simone Bucarello che gareggerà nel salto in lungo e nel lancio del giavellotto.

Al termine delle gare l’attesissimo “terzo tempo”: il pranzo aperto anche agli accompagnatori, agli amici e ai parenti con musica live.

Tutte le atlete e gli atleti saranno premiati con la medaglia ricordo della manifestazione e le società partecipanti riceveranno un ricco pacco di prodotti offerti dal Raviolificio Lo Scoiattolo.