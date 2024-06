Basket: Legnano e Saronno forse coinquilini al PalaBorsani di Castellanza

Il PalaBorsani di Castellanza potrebbe diventare la casa anche della società Robur Basket Saronno, recentemente promossa in Serie B Nazionale. Questo implicherebbe una coabitazione con Legnano Basket, già storici padroni di casa dell’arena. Il palazzetto a confine con Legnano, qualora le due squadre fossero inserite nello stesso girone, potrebbe far da cornice ad infuocati derby, che verrebbero disputati sullo stesso parquet casalingo. Un’occasione unica per i tifosi di entrambe le squadre, che potranno assistere a scontri diretti di altissimo livello, senza spostarsi dalla loro arena di riferimento.

Una soluzione non definitiva

L’accordo tra le due società a oggi (venerdì 28 giugno) non è ancora stato finalizzato. Come dichiarato dalla dirigenza della Robur Basket Saronno, «sono in corso valutazioni anche per il rientro a Saronno qualora le strutture lo consentissero». Sebbene l’opzione del Pala Borsani sia allettante, Saronno sta ancora esplorando tutte le possibilità disponibili, incluso il ritorno nella propria città qualora le infrastrutture locali fossero adeguate a supportare le esigenze della Serie B Nazionale.

La gestione del PalaBorsani con Sport+ Knights Events

Lo scorso maggio Legnano Basket, con la sua società Sport+ Knights Events, ha vinto la gara d’appalto pubblica per la gestione del palazzetto, da anni la casa biancorossa. I Knights, quindi, per otto anni, continueranno a dirigere il Knights Bar, i campi da tennis e da calcetto e l’area verde del palazzetto. Proprio in questo contesto, durante l’estate, saranno avviati anche alcuni lavori di rinnovo che renderanno il palazzetto più accogliente e moderno. Il presidente Marco Tajana aveva spiegato: «Per noi è un passo importante: ora possiamo pensare seriamente al futuro. Per farlo ci siamo già messi al lavoro: abbiamo stanziato un budget di 200mila euro per rinnovare l’edificio. Mentre gli interventi straordinari competono al Comune. Quando inizierà la nuova stagione, il palazzetto sarà tornato a nuova vita».