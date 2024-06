BeeCom: Sport, Musica Live e Street Food a Comerio

Dal 7 al 9 giugno 2024, Comerio si prepara ad accogliere la nuova edizione del BeeCom, un festival dedicato a sport, musica dal vivo e street food. L’evento si terrà presso l’Area Feste di Via Giardini, a partire dalle 18:00.

L’evento offrirà una varietà di delizie culinarie. Tra i protagonisti ci sarà il famoso Food Truck del Prins Willem, noto per i suoi iconici hamburger. Gli amanti del gelato non potranno perdere le specialità della Pasticceria Colombo, mentre la Pro Loco offrirà panini, salamella, pulled pork, patatine e birra. La Trattoria Cavour delizierà i presenti con arrosticini e altre prelibatezze abruzzesi.

Il festival non sarà solo cibo: un torneo di calcio a 5, organizzato dal gruppo La Gabbia, animerà le giornate. Per gli appassionati di mountain bike, la Boar MTB School, in collaborazione con ALL4CYCLING e Orbea, proporrà un’escursione in MTB il sabato e un’Enduro Ride la domenica. I più piccoli potranno divertirsi con il pumptrack e il salto con gonfiabile.

Inoltre, i Gorillas Varese offriranno dimostrazioni di football americano e attività dinamiche per ragazzi e bambini. L’orienteering sarà un’altra novità, con una gara promozionale il venerdì e prove libere nel weekend, grazie all’ASD Dalla Chiesa.

Gli appassionati di gaming troveranno tutto ciò che desiderano presso lo stand di DB Line, mentre DJ French farà ballare tutti con i suoi suoni elettronici. Per i più avventurosi, sarà presente anche una torre d’arrampicata per bambini e ragazzi, in collaborazione con il CAI di Gavirate, con prova gratuita.

Non perdete l’occasione di vivere tre giorni di divertimento, buon cibo e attività sportive a Comerio. Per ulteriori informazioni, visitate il sito web di BeeCom all’indirizzo beecom.fest.