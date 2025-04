A Orago un pomeriggio con “Tanti giochi per tutti”

Il CDI Don Ghiringhelli di Orago organizza per il prossimo 21 maggio un pomeriggio all’insegna del gioco, della creatività e della condivisione. L’iniziativa, intitolata “Tanti giochi per tutti”, si svolgerà dalle ore 16.00 alle 19.00 presso la sede di via Galileo Galilei 8 a Orago, ed è rivolta a persone di tutte le età, con ingresso libero.

Durante il pomeriggio sarà possibile partecipare a una mostra esperienziale realizzata in collaborazione con la Scuola Primaria di Orago, che coinvolgerà i visitatori in attività ludico-creative. Al termine delle attività, è prevista una merenda e un aperitivo dedicato a tutti i partecipanti.

L’iniziativa vuole favorire l’incontro tra generazioni diverse, stimolando il dialogo e la cooperazione attraverso il gioco e la manualità. In caso di maltempo, l’evento sarà rinviato al 28 maggio.

L’organizzazione è curata da Codess Sociale – Società Cooperativa Sociale, in collaborazione con il Comune di Orago.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare i numeri 3351320869 oppure 0331215233.