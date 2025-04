Ecofesta di Primavera al Mercato del Giusto iNperfetto di Castello Cabiaglio

Tante iniziative in programma domenica 4 maggio. Il ricavato dell’evento andrà a sostegno delle attività estive dell’Associazione culturale Matrioska

Torna l’Ecofesta di Primavera a Castello Cabiaglio, evento associato al mensile Mercato del Giusto iNperfetto. Qualità e solidarietà si arricchiscono di uno sguardo ecologico nello sforzo di ridurre la produzione dei rifiuti grazie all’utilizzo di stoviglie lavabili della Stoviglioteca Matrioska.

La primavera entra nei piatti dello stand gastronomico con menù di stagione a base di erbe spontanee, a conclusione della proposta mattutina di Camminata Etnobotanica nei dintorni boschivi del borgo a cura di Paolo Vanetti (posti limitati, prenotarsi al 3402571852). Per i più piccoli e per grandi ancora curiosi, il laboratorio informativo dei Permakidz dedicato ad una sana prima colazione, seguito dal teatrino Kamishibai di Aurora Tomasoni “Chi è il re?”, un racconto popolato da uccelli alla ricerca del senso della comunità, liberamente ispirato al poema persiano “La conferenza degli uccelli”, doppia replica presso la corte Skandalis in vicolo Prada.

Dal mattino saranno visibili le illustrazioni oniriche dell’artista Matteo Parentini e tra le vie del borgo e le piazze ritornano artigiani e produttori affezionati al nostro mercato e nuovi espositori che vengono a conoscerci.

Da metà giornata la musica de The Raw Boys riempirà le strade, con sonorità direttamente dal profondo Mississipi , tra blues, work songs&gospel, folk e country americano.

Nel pomeriggio un laboratorio open air tra arte, paesaggio e movimento aperto a tutti a cura dell’associazione culturale Matrioska, ritrovo in piazza della chiesa di Sant’Appiano alle ore 15.30. Il ricavato dell’evento andrà a sostegno delle attività estive dell’Ass. Matrioska