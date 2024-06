Cede un tratto di strada a Baveno vicino alla linea Milano – Domodossola

I vigili del fuoco di Verbania e i vigili del fuoco volontari del distaccamento di Stresa sono stati impegnati per il cedimento parziale di un tratto di strada privata che si dirama da via Sempione a Baveno.

È successo domenica pomeriggio alle 15.30 e in questo momento i vigili del fuoco stanno ancora lavorando per liberare la strada in collaborazione con una ditta privata, dotata di attrezzature specifiche, per permettere ai residenti di transitare temporaneamente in sicurezza.

Il materiale non ha interessato la linea ferroviaria Milano – Domodossola poco distante dal distacco.