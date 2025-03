Borghi resilienti ed energia sostenibile, il sindaco di Baveno Alessandro Monti alla fiera K.EY a Rimini

Dal 5 al 7 marzo, Rimini ha ospitato KEY – The Energy Transition Expo 2025, l’evento di riferimento per le tecnologie e soluzioni per l’energia rinnovabile e la transizione ecologica Tra le varie iniziative previste quella di ieri, del 7 marzo, è stata una sessione di approfondimento sulle migliori esperienze, testimonianze di amministratori pubblici comunali, con esempi concreti per implementare la transizione energetica ed illustrazione di buone prassi.

Una esposizione di esperienze pilota in merito alla sfida estetica e prestazionale per la produzione di energia fotovoltaica in contesti di pregio quali i borghi storici, soluzioni innovative per la micro mobilità elettrica, esempi di geotermia a bassa entalpia al servizio dell’efficientamento energetico di piccoli comuni, di impianti fotovoltaici flottanti, focus sulle novità ed opportunità di contribuzione ed agevolazioni ed il nuovo conto termico 3.0. Il sindaco Alessandro Monti ha relazionato sulla “rete di ricarica del Comune di Baveno: pensiline solari di alimentazione gratuita per micro mobilità elettrica e device”. “Sono contento di essere stato invitato a questo evento – segnala il sindaco Alessandro Monti – perché testimonia l’impegno come amministrazione comunale nell’affrontare, e dare risposte concrete, sul tema delle iniziative per implementare energia sostenibile”.