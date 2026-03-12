Baveno e l’associazione Plastic Free sottoscrivono un protocollo d’intesa
La firma in municipio: è il primo caso nel Vco. Obiettivo: rafforzare le iniziative di tutela ambientale e contrasto all’inquinamento da plastica
Giovedì mattina in municipio a Baveno, è stato sottoscritto il primo Protocollo d’Intesa nel territorio del VCO tra un Comune e Plastic Free Organizzazione di Volontariato Onlus, con l’obiettivo di rafforzare le iniziative di tutela ambientale e contrasto all’inquinamento da plastica.
L’accordo è stato firmato dal sindaco di Baveno Alessandro Monti e da Paolo Copiatti, referente dell’associazione per il Verbano Cusio Ossola. Il protocollo avvia una collaborazione finalizzata a promuovere attività di sensibilizzazione ambientale, iniziative di volontariato e progetti educativi rivolti a cittadini e scuole.
Tra le azioni previste rientrano giornate di pulizia del territorio, campagne informative sull’impatto della plastica sull’ambiente, attività di educazione ambientale e iniziative per favorire comportamenti sostenibili nella comunità.
L’intesa rappresenta inoltre un passo importante nel percorso che punta al riconoscimento di Baveno come “Comune Plastic Free”, valorizzando l’impegno condiviso tra istituzioni e volontariato nella salvaguardia del territorio.
«La firma di questo protocollo rafforza l’impegno della nostra amministrazione nella tutela dell’ambiente e nella promozione di comportamenti responsabili – dichiara il sindaco Alessandro Monti –. Collaborare con realtà come Plastic Free significa coinvolgere la comunità e costruire insieme un futuro più sostenibile per il nostro territorio».
Soddisfazione anche da parte di Paolo Copiatti: «Questo protocollo rappresenta un passo molto importante perché è il primo siglato nel VCO. Plastic Free è già in contatto con altri Comuni del territorio e auspichiamo che questa collaborazione con Baveno possa diventare un esempio positivo per avviare nuove iniziative ambientali condivise in tutta la provincia».
