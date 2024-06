Con il Cai Luino un’escursione culturale al Sacro Monte di Ghiffa

Domenica 16 giugno il Cai Luino propone una escursione culturale adatta anche per il “passo lento” per visitare una eccellenza del Lago Maggiore: il Sacro Monte di Ghiffa (VB).

Il complesso religioso si trova pressoché immerso nella Riserva, quasi nascosto, come se facesse naturalmente parte del lago e dei boschi che lo contornano, o per meglio dire, quasi ne fosse una naturale continuazione. Si tratta di un complesso di ordine barocco, dedicato alla SS. Trinità, che si costituisce di un Santuario, tre cappelle e un porticato detto della Via Crucis. Le cappelle sono dedicate rispettivamente alla Vergine Maria, a San Giovanni Battista e ad Abramo. Dal 2003 la Riserva Naturale Speciale è patrimonio dell’UNESCO.

PROGRAMMA

L’escursione inizia dall’imbarcadero di Ghiffa 220m – arrivo al Sacro Monte 360m. Tempo ore 1.00 – dislivello 140m – difficoltà T/E – km 5.5 – ritorno stesso itinerario. Accompagnatori Gianni 3387768131 – Adriano 3497661130

Ore 10.20 appuntamento presso la stazione navigazione per acquisto biglietto individuale – Costo A/R fino a 12 anni € 4.40 gli altri € 7.00 – Chiedere sconto per residenti nei comuni lacustri

Ore 10.40 imbarco e partenza

Ore 11.15 arrivo a Ghiffa

Ore 16.55 ritorno partenza da Ghiffa

Ore 17.44 arrivo a Luino

Si richiede: pranzo al sacco o ristorante in loco e abbigliamento e calzature adeguate. L’escursione è gratuita con esclusione biglietto navigazione. In caso di meteo avverso escursione annullata. Gita gratuita con esclusione biglietto battello

Per iscriversi: la richiesta di iscrizione all’escursione dovrà essere inoltrata unicamente alla segreteria cailuino@cailuino.it da lunedì 10 giugno ore 8 a venerdì 14 giugno alle ore 18, la quale provvederà a dare la conferma di partecipazione. Sabato, domenica e giorni festivi iscrizioni chiuse. Le escursioni sono gratuite per i soci CAI di ogni sezione nazionale mentre per i non soci è obbligatorio aderire alla assicurazione dal costo di 13 euro al giorno. In caso di rinuncia alla partecipazione avvisare sempre con email a cailuino@cailuino.it oppure, qualora la rinuncia venisse comunicata solo nella mattina dell’escursione, inviare un whatsapp ad uno dei recapiti degli accompagnatori citati sopra.