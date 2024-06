«Continueremo il lavoro di squadra», a Ternate si insedia il nuovo consiglio comunale

Si è svolto in piazza Libertà, all’aperto di fronte al municipio, il primo consiglio comunale di Ternate guidato dal sindaco riconfermato Lorenzo Baratelli e dalla lista SiAmo Ternate. Nel corso dell’assemblea il primo cittadino ha recitato il giuramento e sono stati indicati i membri della giunta.

«I cittadini – afferma il sindaco Lorenzo Baratelli – ci hanno dato fiducia e noi vogliamo continuare a lavorare di squadra in mezzo alle persone e per il loro bene».

«Siamo pronti – aggiunge il primo cittadino – a confrontarci con l’opposizione e ad ascoltare le loro proposte. La lealtà sarà un elemento fondamentale».

«Il nostro gruppo – risponde Enzo Grieco, consigliere del gruppo di minoranza Vivi Ternate – è pronto a lavorare insieme alla maggioranza per promuovere le proposte che riteniamo positive per Ternate e che sono presenti anche nel vostro programma. Siamo però pronti a sottolineare il nostro parere negativo su eventuali proposte che non condivideremo».

La nuova giunta

All’interno della nuova giunta comunale, il sindaco sarà affiancato da Renato Pannullo in quanto vicesindaco e assessore a Bilancio, Personale e Informazione e comunicazione pubblica; e da Manuela Cocco come assessore a Servizi sociali, Istruzione e Cultura.