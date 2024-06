Conto alla rovescia per le elezioni, Vivere Rescaldina alza il sipario sulla giunta in caso di vittoria

Manca ormai meno di una settimana alle elezioni amministrative di Rescaldina, dove sabato 8 e domenica 9 giugno oltre 11mila cittadini saranno chiamati a scegliere il prossimo sindaco e a rinnovare il consiglio comunale. A sette giorni dal voto Vivere Rescaldina, civica di centrosinistra che sostiene la ri-candidatura del sindaco uscente Gilles Ielo, ha scelto di alzare il sipario sulla giunta che accompagnerà il primo cittadino in caso di vittoria.

Braccio destro di Ielo, che terrà per sé le deleghe all’Urbanistica e alla Città dei bambini, come già preannunciato sarà Gianluca Crugnola, 36 anni, assessore uscente e istruttore amministrativo nel settore dei Servizi Sociali del Comune di Canegrate: a lui andranno le deleghe a Bilancio, Personale, Affari generali e Sport. Insieme a lui ci saranno Matteo Moschetto, 52 anni, tecnico elettronico, che si occuperà di Lavori pubblici, Illuminazione, Acqua pubblica e Igiene urbana, e Rosario Vitolo, 57 anni, avvocato già nell’Arma dei Carabinieri, con delega alla Protezione sociale, ovvero Servizi sociali, Polizia Locale e Protezione Civile.

Chiudono la squadra di giunta del sindaco uscente in caso di vittoria elettorale Katia Pezzoni, 52 anni, impiegata e consigliera comunale uscente, cui andranno le deleghe a Cultura, Pari opportunità e Legalità, e Loredana Pigozzi, 54 anni, impiegata amministrativa, che si occuperò di Istruzione e Partecipazione. Ognuno dei consiglieri eletti, inoltre, se le urne premieranno per la terza volta Vivere Rescaldina avrà una delega specifica, con le materie che non saranno oggetto di assegnazione che rimarranno in capo al sindaco.