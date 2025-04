Luis Scola torna a parlare: “Unico obiettivo è la salvezza della Pallacanestro Varese”

Torna a parlare Luis Scola dopo la brutta sconfitta con Cremona e la contestazione subita al palazzetto dal General.

Scola è intervenuto un po’ a sorpresa, senza preavviso, prima della conferenza stampa di coach Kastritis per parlare della partita contro Napoli.

L’intervento è lungo oltre 10 minuti ed è focalizzato ancora una volta sul mettere al centro del discorso l’intero progetto sportivo di Pallacanestro Varese.

Scola continua a ripetere che lui è soltanto una parte e la storia e l’importanza della Pallacanestro Varese vanno oltre la sua figura e oltre a tutte le figure che ruotano attorno alla società o che hanno ruotato attorno in passato e ruoteranno in futuro.

«Quello che noi non abbiamo non riusciamo a far capire – spiega Scola – è che la Pallacanestro Varese è un progetto orizzontale di cui fanno parte molte componenti dalla squadra, dallo staff, a tutte le persone che lavorano nella dirigenza e non è un progetto verticale con a capo me stesso. Quando entriamo negli uffici il nostro modo di lavorare è diverso, non è una non arrivano imposizioni dalla mia figura, ma è un lavoro collettivo e la nostra presenza è importante, ma è meno importante della storia di Pallacanestro Varese che è stata gestita da altre persone prima di noi e verrà gestita da altre persone dopo di noi. Detto questo, non bisogna leggere nelle parole di Scola un disimpegno».

Prima dell’intervento ufficiale, l’amministratore delegato della società ha spiegato come ci siano dei progetti anche sul campo 2 del Campus che è attualmente utilizzato dalla prima squadra come “nido” per preparare le partite.

Scola ha spiegato che la società sta acquisendo un sistema di tracciamento da utilizzare durante gli allenamenti, da collegare a tutti i giocatori sia da prima squadra, sia dei maggiori livelli delle giovanili, per migliorare il loro sistema di allenamento e ha indicato anche altre possibili novità future che fanno pensare ad una continuazione dell’esperienza di Scola alla guida della società.

La sua posizione comunque è chiara, in questo momento il focus principale è dedicato alla salvezza e al fare di tutto per vincere le prossime partite. E dopo ogni partita la squadra e la società si ritroveranno per continuare a lavorare per darsi nuovi obiettivi per la settimana successiva, per i mesi successivi.

Questo è quanto alla vigilia della delicata trasferta di Napoli che metterà la squadra di Kastritis di nuovo in condizione di cercare due punti determinanti nella lotta per la salvezza.