Dermatite atopica nei bambini, un supporto per il trattamento dalle acque termali

La dermatite atopica, che è conosciuta come eczema atopico, è un’infiammazione cutanea cronica recidivante che si manifesta nell’infanzia e nell’età adulta. Sebbene non sia una malattia potenzialmente pericolosa per la salute, comprendere come curare la dermatite atopica è il primo step per alleviare i sintomi.

Un supporto viene dall’acqua termale, ma non solo: la terapia termale ha il vantaggio di essere naturale e priva di controindicazioni, poiché l’acqua sulfurea va a rafforzare la barriera cutanea.

Dermatite atopica nei bambini, i dati

In origine, la dermatite atopica è stata conosciuta con il nome di neurodermite disseminata. Oggi conosciamo di più su questa malattia infiammatoria della pelle che causa, con il tempo, un prurito sempre più intenso e secchezza cutanea.

In cosa si differenzia la dermatite atopica? Non tende a manifestarsi unicamente a livello cutaneo, ma talvolta progredisce determinando conseguenze spiacevoli come asma, rinite allergica e rinocongiuntivite.

È interessante notare l’incidenza della dermatite atopica: i dati suggeriscono che si verifica nel 15-20% dei bambini, da 0 a 10 anni. In base alle informazioni raccolte negli ultimi decenni, sappiamo che è maggiormente diffusa nei Paesi industrializzati.

La gestione della malattia è compito dei genitori e del dermatologo. Oltre a istruire i più piccoli a evitare comportamenti che possano peggiorarne il decorso, è importante comprendere il trattamento più indicato e scoprire gli effetti benefici dell’acqua termale.

Dermatite atopica e terme, il legame

Il trattamento della dermatite atopica si prefigge un obiettivo in particolar modo: ridurre il prurito, oltre ad alleviare l’entità stessa della manifestazione, tenendo presente che possono sorgere delle complicazioni infettive.

Per intervenire sulla sintomatologia, solitamente vengono usati farmaci generali e locali. Tuttavia, le terapie farmacologiche possono talvolta presentare degli effetti collaterali: soprattutto nei bambini, un trattamento costante nel tempo è decisivo, ma alternando con cicli di terapia termale.

Le terme, in tal senso, danno modo di sperimentare un trattamento privo di effetti indesiderati; numerosi gli studi clinici condotti a riguardo e riportati anche dalla Consensus Conference Italiana.

Si può fare riferimento allo studio Balneotherapy for atopic dermatitis in children at Comano spa in Trentino, Italy. Dermatolog Treat, in cui 104 bambini, di età compresa tra 1 e 14 anni, con dermatite atopica lieve e moderata, si sono sottoposti al trattamento con acqua termale di Comano in Trentino.

Gli effetti positivi raccolti dallo studio

I piccoli pazienti sono stati sottoposti a due trattamenti, ovvero balneoterapia e terapia topica con corticosteroidi per 2 settimane. Oltre agli effetti benefici delle terme – rilassanti – anche il clima ha svolto un ruolo importante.

A tal proposito è stato strutturato un intervento terapeutico con bagni giornalieri che durano circa 20 minuti, a 36° – 37°. Solitamente, durante questo periodo, la terapia farmacologica viene sospesa.

I benefici dell’immersione in acqua : è ricchissima di calcio, quindi tratta il prurito e allo stesso tempo diminuisce i casi di lesioni da grattamento;

: è ricchissima di calcio, quindi tratta il prurito e allo stesso tempo diminuisce i casi di lesioni da grattamento; I benefici dello stimolo caldo : l’acqua calda aumenta l’attività ghiandolare sudoripara e sebacea, un buon modo per ricostituire la strutturazione del derma in superficie;

: l’acqua calda aumenta l’attività ghiandolare sudoripara e sebacea, un buon modo per ricostituire la strutturazione del derma in superficie; I benefici per il pH: l’acqua bicarbonata aiuta l’organismo a riequilibrare il pH della pelle, producendo maggiori sostanze acidificanti.

Di fatto, l’acqua termale permette uno stop del prurito, grattamento e conseguente irritazione. Inoltre, presenta una proprietà vasocostrittore.

Sulla base degli studi ad oggi condotti, la percentuale di trattamenti di successo è abbastanza alta: circa il 75% dei pazienti (non solo piccoli, in realtà) osserva dei benefici durante il primo anno.

Chiaramente, come per ogni terapia, maggiori sono i cicli a cui ci si sottopone, più efficaci risultano gli stessi nel corso del tempo.

Differenza di benefici tra trattamento farmacologico e termale

Alla base di questo aspetto, come riportato dagli esperti, c’è una differenza sostanziale tra il trattamento farmacologico e il trattamento termale. Nel primo caso osserviamo benefici legati al quadro clinico; nell’ultimo, invece, si lavora sui meccanismi reattivi per prevenire le recidive negli anni.

Acque termali utili anche per gli adulti con dermatite atopica

Fin qui abbiamo visto che la dermatite atopica è considerata prevalente nell’infanzia, ma non è del tutto vero. Si verifica anche negli adulti, in una percentuale minore (circa il 5% dei casi).

Bisogna, però, concentrarsi su un aspetto: il dato è con ogni probabilità sottostimato, perché talvolta i casi lievi non sono documentati e l’autodiagnosi è molto frequente.

Al di là del sintomo principale, che rimane il prurito, sono molti i fattori che possono peggiorare la sua manifestazione: acqua dura, ovvero calcarea, o vivere in ambienti eccessivamente secchi o umidi, così come l’esposizione all’inquinamento.

Anche negli adulti la terapia termale si rivela potenzialmente utile, ma, ovviamente, bisogna optare per centri che offrano il percorso specifico, poiché le acque termali non sono tutte uguali.

Sono le acque sulfuree a svolgere un’azione antiseborroica, oltre che esfoliante, antibatterica e antimicotica. Con la balneoterapia, si possono massimizzare i benefici sul lungo termine, per un benessere ottimale.

Prima di iniziare qualsiasi trattamento, tuttavia, è sempre importante sentire il parere del proprio dermatologo, per trovare il percorso più indicato.

