Donna precipita da una finestra a Cassano Magnago, elisoccorso e indagini

Una donna di 29 anni è stata soccorsa a Cassano Magnago nella notte di oggi, lunedì 25 giugno, dopo essere precipitata da una finestra. Sull’episodio stanno indagando i carabinieri.

Dell’episodio si sono accorti in molti perché è intervenuto l’elisoccorso che è atterrato nel parco della Magana, appena alle spalle di via Porro Rosnati, dove è avvenuto il fatto.

Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco per recuperare la donna, che da una finestra è precipitata in un’area difficilmente accessibile.

La vittima del fatto è stata poi trasportata all’ospedale di Circolo di Varese: inizialmente nel sue condizioni sembravano molto gravi ma è stata ricoverata in codice giallo, ferita ma non in pericolo immediato di vita. Avrebbe riportato lesioni agli arti inferiori.

La donna si trovava in casa con altri conoscenti, le indagini dei carabinieri stanno verificando se si tratti di una caduta accidentale, volontaria o con intervento di un’altra persona.