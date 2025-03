Dal Portogallo a Cassano: le scuole Orlandi accolgono gli studenti di Braga

Cassano Magnago accoglie gli studenti portoghesi, nell’ambito di un progetto di scambio internazionale Erasmus Plus: ragazze, ragazzi e docenti delle scuole Orlandi hanno aperto le porte lunedì 25 marzo a quattro studenti e due insegnanti arrivati dalla Escola de Trigal de Santa Maria nell’area urbana di Braga, nel Nord del Portogallo.

Ad accogliere il gruppo portoghese c’erano la dirigente dell’istituto, i docenti che hanno lavorato al progetto e anche il sindaco di Cassano Pietro Ottaviani, che ha esortato i ragazzi cassanesi: «Fate fare bella figura alla nostra città».

Nella prima mattina un momento di conoscenza, con i ragazzi portoghesi che – insieme agli insegnanti Amalia e George – hanno raccontato la città di Braga, città antichissima, dai molti monumenti, e un po’ di cultura lusitana, spaziando da Gil Vicente a Pessoa, fino a Cristiano Ronaldo. «L’Italia è un Paese fantastico, per molti di noi è la prima volta» hanno esordito, parlando in inglese con i coetanei italiani.

La permanenza degli studenti è un bel momento di conoscenza tra «due Paesi per certi versi simili per altri versi molto diversi» ha detto la dirigente delle Orlandi Raffaella Ferrari, annunciando anche per l’occasione che «è stato approvato anche un nostro progetto Erasmus Plus che ci consentirà di proporre scambi all’estero».

L’accoglienza degli studenti e docenti portoghesi è curata anche da Stare Bene Insieme onlus, che all’interno del network Pasec Globo si occupa di scambi internazionali. Tra le prime attività proposte agli ospiti lusitani c’è stata la visita al complesso di beni archeologici di Castelseprio e Torba.