Dopo trent’anni dedicati alla famiglia mamma Simona riprende gli studi

Simona Silva racconta la sua storia iniziando con “C’era una volta”, come una favola: la sua. Quella di una donna che ha dedicato gran parte della sua vita alla famiglia, mettendo spesso da parte i propri desideri e ambizioni per garantire il benessere dei suoi cari.

Nonostante le sfide quotidiane e le responsabilità di madre, oggi ha trovato il coraggio e la determinazione di riprendere gli studi per inseguire una passione che aveva dovuto abbandonare molti anni fa: la fotografia

Il suo ritorno sui banchi di scuola non è stato privo di ostacoli. Conciliando studio, lavoro e famiglia, ha dimostrato grande forza d’animo e resilienza.

«Quando sono arrivata in Italia dal Brasile, oltre 30 anni fa, avrei voluto studiare, ma la lingua era un ostacolo e poi sono arrivati i figli – racconta – Ora i miei ragazzi hanno 29, 22 e 19 anni: è il momento di fare qualcosa per me. Per loro sono un esempio, sono orgogliosi di me. Alla fine di ogni giornata sono stanca sì, ma felice e fiera di me stessa. Senza calpestare nessuno, senza togliere nulla ai miei figli, ho aspettato e mi sono presa il mio spazio. Non è mai troppo tardi».

Simona è un esempio vivente di come volontà e dedizione possano superare gli ostacoli. Un esempio che lei stessa è fiera di raccontare per «infondere speranza e coraggio in chiunque si trovi in una situazione simile – afferma – Per motivare altre persone, specialmente donne e madri, a non abbandonare i propri sogni e a credere sempre nelle proprie capacità».

Di seguito la sua storia inviata a VareseNews.