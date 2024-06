Ecosistema Valle del Lanza: Due Plis, due torrenti, un sentiero

La partenza è alle ore 9 dalla ex stazione di Valmorea. Il percorso di circa 6km termina ad Uggiate

Domenica 23 giugno è in programma l’ultimo evento di Ecosistema Valle del Lanza prima della pausa estiva di luglio. L’evento in programma portarà a visitare il PLIS Sorgenti del Lura lungo il sentiero che collega i due parchi.

Una occasione per conoscere nuovi itinerari e un nuovo territorio. La partenza è alle ore 9 dalla ex stazione di Valmorea. Il percorso di circa 6km termina ad Uggiate da dove le GEV organizzano un servizio auto per il ritorno alla partenza.

Gli organizzatori invitano quindi a iscriversi all evento su insubriparksturismo.eu o sui contatti telefonici/mail per non rimanere letteralmente “a piedi”

Informazioni tecniche

Ritrovo presso la ex stazione di Valmorea, alle ore 9, rientro previsto per le 12.30

È indispensabile abbigliamento adatto all’attività, scarpe da trekking o scarponcini, abbigliamento a strati e portare con sé acqua e snack