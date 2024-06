Esplosione in un capannone in Brianza, morto un operaio

Incendio ed esplosione in un capannone tra Agrate e Carugate. Un uomo è deceduto nella mattinata di martedì 11 giugno, intorno alle 10. Si tratta di un’azienda di vernici, di via Aristotele 28. L’esplosione è stata improvvisa. Un’alta colonna di fumo visibile da chilometri di distanza si è alzata nel cielo. La vittima è un operaio che stava lavorando all’interno del capannone. Sul posto due ambulanze, l’automedica, quattro mezzi dei Vigili del fuoco e i carabinieri per ricostruire la dinamica dell’accaduto insieme al personale Ats di Monza e Brianza.