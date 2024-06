Fuori strada a Iragna, ferito gravemente un 78enne di Bellinzona

Grave incidente stradale nel pomeriggio di ieri a Iragna, nel distretto ticinese di Riviera. Poco dopo le 15.30 un automobilista svizzero di 78 anni residente nel Bellinzonese mentre viaggiava in direzione di Bellinzona, è uscito di strada forse per un malore, ha invaso la corsia opposta urtando dapprima il muro di una cappelletta ai lati della strada per poi finire la sua corsa in mezzo alla carreggiata.

Sul posto oltre ad agenti della Polizia cantonale e della Polizia comunale del Polo di Biasca, sono intervenuti i pompieri del Centro di soccorso cantonale di Biasca, nonché i soccorritori di Tre Valli Soccorso, che dopo aver prestato le prime cure hanno trasportato l’uomo in ambulanza all’ospedale.

Secondo le informazioni fornite dai medici, il 78enne ha riportato serie ferite, tali da metterne in pericolo la vita.