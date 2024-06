Gemonio si tinge di gialloverde: il Palio è dei Martitt

Per appena 40 punti, il Palio di Gemonio si tinge di gialloverde: al termine di un testa a testa durato per tutti i tre giorni di gare, la vittoria è del Rione Martitt che torna così a sollevare il trofeo a 14 anni dall’ultima volta.

1.380 i punti dei vincitori, 1.340 quelli del Rione San Pietro che puntava ad allungare la serie di quattro vittorie consecutive: più staccati la Piazza, terza, e la Mirabella a chiudere il gruppo. Che il duello per il palio fosse ristretto solo a Martitt e San Pietro si era visto fin dai primi giochi: verdenero avanti di un soffio venerdì sera, sorpasso gialloverde sabato pomeriggio e sostanziale equilibrio dopo il karaoke di sabato sera.

La vittoria dei Martitt nel torneo di calcio è stata fondamentale in una finale equilibratissima proprio contro San Pietro, in vantaggio 2-0 nel primo tempo. I gialloverdi hanno pareggiato a inizio ripresa, poi tante emoz ioni ma nessuna rete sino a un minuto dalla fine quando i Martitt hanno conquistato e realizzato il rigore del definitivo 3-2.

Con un divario di 80 punti si è andati agli ultimi tre giochi con San Pietro che ha vinto sia la corsa delle ruote (Martitt secondi) sia il gioco del manichino (Martitt terzi dietro alla Piazza) contornato dalle classiche “polemiche da palio”. Il successo finale si è deciso sull’ultima prova, quella dei gavettoni e qui i Martitt hanno dato il colpo di coda vincendo la gara sui rivali e garantendosi così un trionfo che al rione “della biscia” mancava dal 2010.

Il Palio, organizzato dalla Pro Loco, ha dovuto fare i conti (come tutte le altre manifestazioni del weekend) con un meteo che ha complicato la vita ai partecipanti. La possibilità di sfruttare sia il campo da calcio, sia la palestra al chiuso, sia gli spazi (all’aperto e coperti) del centro polivalente di via Curti ha permesso di portare a termine il Palio senza interruzioni, cancellazioni o slittamenti. Oltre 150 le persone che hanno vestito le maglie dei quattro rioni, molte di più quelle che hanno fatto il tifo. Ora i vincitori stanno organizzando l’esposizione del trofeo e pensano già a un’edizione speciale di “Martitt sotto le stelle”, la cena in piazza per celebrare il rione organizzata a prescindere dal risultato finale.