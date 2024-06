Germignaga si prepara per la sagra del pesce agone: un weekend di frittura, divertimento e musica

Sabato 29 e domenica 30 giugno una festa tutta a base di pesce del lago: agoni e alborelle pronti a saltare nelle padelle per deliziare i palati dei visitatori

Torna puntuale a Germignaga la storica Sagra dei Pescatori, oggi più comunemente nota come Sagra dell’Agone, quest’anno con il fine settimana del 29 e 30 giugno, che cade proprio con la festività di SS. Pietro e Paolo.

La tradizione si rinnova offrendo ai cittadini di Germignaga e ai turisti due giorni di festa allietati dalla fragranza della friggitura degli agoni, delle alborelle e del pesce di lago.

Una tradizione che ha radici lontane per la comunità germignaghese, dove la pesca è stata per molto tempo una delle principali risorse economiche del paese, essendo l’agone tra le specie tipiche dei grandi laghi prealpini, presente dunque in abbondanti quantità anche nelle acque del lago Maggiore.

L’evento promosso dalla Pro Loco, ha goduto di un successo particolarmente ampio nelle passate edizioni e ritorna con il connubio tra cucina, intrattenimento e musica dal vivo, nella due giorni del Boschetto, che si aprirà sabato 29 giugno alle ore 19.

Specialità proposte dallo stand gastronomico della Pro Loco

Agoni fritti

Alborelle fritte

Agoni in carpione

Fritto di Lago

possibilità di acquisto con asporto.

Sabato 29 giugno

Ore 19 cena e asporto

Dalle ore 21 si balla con il Duo Romina

Ore 22 fuochi artificiali sul lago organizzati dal comune di Luino che si potranno magistralmente vedere anche dal “Boschetto” e dal Lungolago di Germignaga.

Domenica 30 giugno

Ore 12.30 pranzo e asporto

Ore 19 cena e asporto

Dalle ore 21 si balla con il Duo Plaza Band