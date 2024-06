Giovane di 19 anni ferito gravemente a Sesto Calende, interviene l’elisoccorso

Potrebbe trattarsi di un incidente sul lavoro quello avvenuto questa mattina, giovedì 20 giugno, a Sesto Calende in via per Osmate.

Secondo le prime informazioni un giovane di 19 anni è rimasto gravemente ferito poco prima delle 8. Sul posto sono intervenuti l’elisoccorso, un’ambulanza, l’automedica e i vigili del fuoco di Varese. Ai carabinieri di Gallarate il compito di ricostruire la dinamica dell’incidente, insieme all’Ats Insubria. Il giovane è stato soccorso in codice giallo

(seguono aggiornamenti)