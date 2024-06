Hotel Ristorante Vecchia Riva: un incantevole soggiorno sul Lago di Varese

Dal 1992, l’Hotel Ristorante Vecchia Riva offre un’esperienza indimenticabile sulle rive del Lago di Varese, combinando l’ospitalità tradizionale con un’impeccabile attenzione alle esigenze dei nuovi viaggiatori. Recentemente selezionato come Official Point per il progetto #VareseDoYouBike, l’hotel si conferma come una destinazione ideale per coloro che cercano di esplorare la regione in bicicletta.

Una crescita nel turismo ciclistico

Negli ultimi anni, l’Hotel Vecchia Riva ha osservato un aumento significativo nei soggiorni da parte di ospiti interessati a trascorrere le loro vacanze esplorando i laghi della provincia di Varese. La crescente popolarità del cicloturismo nella regione ha portato l’hotel a potenziare ulteriormente i suoi servizi per gli amanti delle due ruote.

Servizi personalizzati per ciclisti

Per rispondere a queste nuove esigenze, l’Hotel Vecchia Riva ha attrezzato un’area dedicata al deposito sicuro delle biciclette. Questo spazio permette agli ospiti di custodire le loro bici in un luogo protetto e facilmente accessibile, consentendo loro di rilassarsi dopo una giornata trascorsa pedalando attraverso gli incantevoli paesaggi che circondano il lago.

La bellezza del Lago di Varese

Uno degli aspetti più apprezzati dagli ospiti dell’Hotel Vecchia Riva è la sua ubicazione sul lago. Questa posizione rende l’hotel la tappa ideale per chi vuole percorrere i percorsi ciclabili e le passeggiate che abbracciano il Lago di Varese, oppure solamente trascorrere un momento di relax sulle sue rive.

Un ristorante che celebra la cucina locale

Non solo alloggio, ma anche gusto: il ristorante dell’hotel propone una cucina che valorizza i prodotti locali, offrendo ai ciclisti e agli altri ospiti la possibilità di gustare piatti tradizionali e innovativi, perfetti per recuperare le energie dopo le attività del giorno.

Informazioni e contatti

Per maggiori informazioni su soggiorni, servizi per ciclisti o prenotazioni al ristorante, è possibile visitare il sito www.vecchiariva.com o contattare direttamente l’hotel tramite email a info@vecchiariva.com.