Il candidato sindaco di Uboldo Civica risponde alla domanda di un lettore

Claudio Pirotta, candidato sindaco per Uboldo Civica, risponde alla domanda di un lettore di VareseNews (qui la domanda).

Al vostro lettore uboldese (che chiede di rimanere anonimo)

Buongiorno anonimo cittadino, abbiamo letto la sua lettera inviata a Varese News nella quale pone questioni e interrogativi circa le politiche per “l’integrazione e l’inclusione delle persone con disabilità” e, più nello specifico, su come saranno utilizzati i fondi che il PNRR ha destinato a tale scopo. Nonostante l’uso dell’anonimato, che Uboldo Civica storicamente disapprova in contesti in cui non trova particolare giustificazione, il suo intervento merita una riflessione per i temi importanti e delicati che affronta.

Come forse anche lei saprà l’Ambito Territoriale di Saronno, che comprende diversi comuni tra i quali anche Uboldo, è destinatario di un finanziamento di oltre 700 mila euro proprio perché ha risposto al bando per la realizzazione del progetto – definito a livello ministeriale nazionale – per la promozione dell’autonomia degli adulti disabili con lo scopo di renderli più indipendenti, permettendo loro di superare le barriere di accesso all’abitazione, rendere possibile la gestione autonoma dell’alloggio con l’ausilio della domotica e superare le difficoltà di accesso al mercato del lavoro. Tra l’altro la nostra Regione è risultata quella che ha presentato il maggior numero di progetti in tal senso ottenendo, a livello nazionale, la quota di fondi più significativa. Possiamo forse dire che la sensibilità sociale su questi problemi sta crescendo e il tema dell’indipendenza delle persone adulte con disabilità sta guadagnando l’attenzione delle amministrazioni pubbliche.

Per le dimensioni del comune di Uboldo è necessario considerare che alcuni servizi, per la loro complessità progettuale e gestionale, richiedono di essere gestiti in una dimensione intercomunale, come l’Ambito Territoriale, mentre altri interventi ed impegni possono essere affrontati a livello comunale. Nell’assemblea di presentazione della lista Uboldo Civica abbiamo già espresso il nostro impegno per l’abbattimento delle barriere architettoniche e per sostenere in ogni modo progetti che affrontino in modo adeguato il “dopo di noi”, che sappiamo essere uno dei motivi di maggiore apprensione per le famiglie.

Abbiamo anche letto il suo amaro commento circa la scarsa competenza degli assessori ai servizi sociali, noi non pensiamo che sia così ovunque, ma in ogni caso se lei avrà la cortesia di informarsi sui nostri candidati potrà riscontrare che più di uno lavora nel campo educativo e, in particolare, uno dei nostri candidati coordina una cooperativa che, in un comune qui vicino, si occupa proprio di gestire un servizio di formazione all’autonomia per ragazzi con disabilità.

Potrà quindi convenire con noi che se Uboldo Civica riceverà la responsabilità per amministrare il Comune di Uboldo nei prossimi cinque anni, avrà le competenze necessarie per affrontare adeguatamente i problemi che lei ha sollevato.

Cordiali saluti.

Claudio Pirotta – candidato sindaco di Uboldo Civica