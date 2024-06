“Il prof tra i banchi” al festival LetterAltura di Verbania

Dopo essere stato presentato nelle librerie di Gallarate, Busto, Varese – e nei Comuni di Somma Lombardo, Gavirate e Ferno – il libro “Il prof tra i banchi” costituirà uno degli eventi della 18esima edizione del Festival LetterAltura, kermesse sul Lago Maggiore dedicata a letteratura, viaggi e avventura.

Il volume – edito da Macchione pochi mesi fa – è opera del professore Alberto Introini (giornalista, scrittore e docente di Letteratura italiana e Storia presso l’Istituto Elvetico di Lugano, Svizzera); il prof risiede da alcuni anni nel paese di Casciago, alle porte di Varese: «Sono molto contento e onorato di questo invito, di cui ringrazio gli organizzatori e il presidente Amadio Taddei. Ho già avuto modo di notare che ci sono grande professionalità e precisione dietro questo Festival letterario. La presentazione del mio libro è prevista per venerdì 27 settembre alle ore 18: sarà una buona occasione per discutere pubblicamente di adolescenti, educazione, genitori, scuola, voti: tutti temi sempre di grande attualità».

Quello del Festival del lago Maggiore, che quest’anno si svolgerà dal 26 al 29 settembre, è un appuntamento di grande prestigio nel nord Italia; vede infatti il contributo e il patrocinio di molti enti, tra cui Regione Piemonte, Comune di Verbania, Fondazione Comunitaria del VCO, Distretto Turistico dei Laghi. Nelle precedenti annate, sono stati ospitati gli interventi anche di Alessandro Barbero, Francesco Guccini, Silvio Garattini, Alberto Pellai, Andrea Vitali, Tony Capuozzo, Cristina Comencini – solo per citare i più noti al grande pubblico.

A intervistare il prof. Introini, il 27 settembre, ci sarà il giornalista Mattia Andriolo, già sua “spalla” in altri eventi e anche a un altro festival, il Duemilalibri nell’edizione 2021, in cui il docente aveva presentato alcuni studi personali su Dante e Leopardi (nel suo libro “Il mare oltre la siepe”).

Il prof tra i banchi è la sua quinta opera pubblicata; i testi, con una forma espressiva pungente e spesso incalzante, sono frutto delle riflessioni e degli articoli pubblicati su VareseNews tra il 2022 e il 2023 in una rubrìca settimanale, che aveva attirato via via nel corso dei mesi alcune migliaia di lettori. La rubrìca si chiamava appunto “Il prof tra i banchi”, diventato poi anche il titolo del libro, con l’aggiunta di un sottotitolo sempre di stimolo e di dibattito: “La scuola e gli adolescenti di oggi”.