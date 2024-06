Il riuso si fa moda nella sfilata di fine anno dei ragazzi della media di Buguggiate

Gli alunni delle classi terze dell’istituto comprensivo di Buguggiate hanno concluso il loro percorso di studi vestendo i panni di stilisti e di modelli per una sera.

La sfilata è stata ospitata dall’oratorio di Gazzada Schianno e rappresenta la fase conclusiva e piacevole di un percorso creativo di educazione ambientale durato tutto l’anno scolastico.

Il progetto interdisciplinare è stato portato avanti dalle docenti di tecnologia Elisabetta Pozzi e Lidia Puma e dalla docente di arte e immagine Laura Lo Piccolo nel corso degli anni, nel quale sono state affrontate tematiche come la sostenibilità, il riciclo e il forte impatto ambientale che l’inquinamento ha sul mondo, compreso quello del settore tessile.

Nelle ore di arte e immagine gli alunni si sono trasformati in stilisti, hanno scelto i materiali idonei per la realizzazione degli abiti da loro creati e hanno progettato il loro riuso, creando figurini e pensando a come procedere e da cosa farsi ispirare.

Nei laboratori di tecnologia sono divenuti poi sarti, producendo le loro creazioni.

I materiali che hanno utilizzato per la realizzazione dei loro capi sono tutti di recupero e riciclabili, dalla carta alla plastica, inclusi scarti, scatole tappi e nastri recuperati da casa e che altrimenti sarebbero stati buttati via. Materiali destinati a diventare rifiuti e cui i ragazzi hanno invece dato una seconda vita.

Dall’apprendimento strettamente teorico si è passati così alla scelta dei materiali con le rispettive caratteristiche compositive e materiche per concludere con un approccio artistico-creativo.

Alcuni degli alunni hanno lavorato individualmente al proprio abito, potendo valorizzare le proprie abilità artistiche, altri hanno lavorato a coppie confrontandosi e decidendo insieme, imparando ad applicare il cooperative learning.

“I risultati sono stati fantastici! Dopo riflessioni, bozze, tagli e incollaggi i risultati hanno superato le aspettative. È un’esperienza che vorremo ripetere anche il prossimo anno”, hanno commentato con soddisfatte le insegnanti al termine della sfilata ospitata dall’oratorio di Schianno con i genitori nei panni di ospiti e spettatori.