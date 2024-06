Tremendo scontro a Origgio-Uboldo, quattro feriti gravi tra cui una ragazzina

Grave incidente stradale allo svincolo di Origgio-Uboldo, sull’autostrada A9 Milano-Chiasso (foto d’archivio, Sos Mozzate).

Lo scontro tra due veicoli è avvenuto pochi minuti dopo le 5 del mattino. Sul posto, vista la gravità della situazione, sono stati inviati ben due mezzi dell’elisoccorso, tre ambulanze da Saronno, Rovellasca e Mozzate, due automediche, oltre ai vigili del fuoco da Saronno.

Quattro le persone coinvolte, tutte soccorse in gravi condizioni: su una vettura viaggiava un uomo di 32 anni, sull’altra una donna di 48 anni insieme a due ragazze di 14 e di 12 anni. La più giovane ha riportato traumi all’addome e al bacino ed è stata trasportata in elicottero all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, centro di riferimento regionale per le grandi emergenze pediatriche.

La 14enne si trova invece al San Gerardo di Monza con un trauma a una gamba mentre la conducente della vettura – presumibilmente la madre – è stata trasportata all’ospedale di Legnano con un trauma addominale. Ha preso invece la direzione del Circolo di Varese, con l’elisoccorso, il 32enne, ora ricoverato con un trauma cranico e con ferite al volto e a un braccio.

L’incidente ha causato gravi ripercussioni alla viabilità, con la chiusura per tre ore, fino alle 8, del raccordo tra la Statale Varesina e l’autostrada, tratto percorso da migliaia di veicoli di prima mattina. Ripercussioni ovviamente anche sulla viabilità locale in zona e in parte sull’A8.