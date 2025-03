Origgio volge “Uno sguardo a Oriente”, la mostra di artisti giapponesi a Villa Borletti

Dal 16 al 23 marzo 2025, Villa Borletti a Origgio ospiterà la mostra “Uno sguardo a Oriente” , un’esposizione dedicata ad artisti giapponesi. L’evento, organizzato dall’Associazione Culturale Amici Villa Borletti APS , offre un’opportunità unica per immergersi nell’arte e nella cultura del Giappone attraverso le opere di talentuosi artisti. L’inaugurazione della mostra è prevista per sabato 15 marzo 2025 alle ore 17:00, un’occasione speciale per scoprire in anteprima le opere esposte e incontrare appassionati d’arte. (foto sopra: un’opera di Hoshino Kenji vincitore di numerosi premi nazionali e internazionali, specializzato in sculture con materiali ferrosi e acciaio)

LA PRESENTAZIONE DI ANTONIO MARIA PECCHINI

L’esposizione mostra una serie di artisti giapponesi che hanno lavorato sul territorio italiano in collaborazione con artisti italiani. Nonostante questo comune lavoro, siamo di fronte ad una concezione dell’arte diversa da quella occidentale; per l’artista orientale indagare sulla forma non è mai in continuità con la storia precedente ma è una ricerca più legata ad una visione personalistica, più semplicemente, persegue forme legate alla natura e alla sua ciclicità.

“Ogni giorno è uguale all’altro ma ogni momento è diverso”. Immerso nella sua individualità l’artista ricerca un concetto di “bellezza” nella possibilità data dall’intrecciarsi del vecchio con il nuovo perché trovare forme significa soltanto integrare. L’artista occidentale, invece, conduce ricerche formali muovendosi attorno a precedenti operatività: l’impressionismo, l’espressionismo, il figurativo e l’astratto, l’informale o il minimalismo, new dada o il concettuale, ecc…, momenti di ricerca che convivono in una realtà temporale lineare, disgiunta da una singolarità estetica storica e capace d’esprimere singole personalità artistiche in una ricerca del bello e dell’armonia.

A partire dal Novecento però, anche la cultura orientale cerca una integrazione con le esperienze occidentali: si innamora del Rinascimento italiano, della scultura francese, particolarmente per Auguste Rodin, valorizzando e ricercando quel concetto di perfezione e armonia che il mondo rinascimentale e “classico” lascia intravedere. Dentro questo nuovo spirito si è sviluppata anche l’attuale ricerca giapponese, nel tentativo di costruire forme all’interno di quelle sintesi spaziali e formali che già il loro mondo estetico perseguiva, dove il bello non è mai una semplice dimensione armonica e formale data ma è una costante ricerca di completezza formale. Anche per questi motivi l’esposizione mostra differenti modalità espressive, tutte tese alla ricerca di singolarità formali più autonome. Tentativo che ha una duplice esigenza, mostrare le molteplicità di una esperienza artistica e le potenzialità della loro cultura solo apparentemente così lontana dal nostro pensiero occidentale.

ORARI E INFORMAZIONI

Villa BorlettI è in via Dante 63 a Origgio. La mostra sarà aperta al pubblico nei fine settimana, con orari dalle 9:30 alle 12:00 e dalle 16 alle 19. Per maggiori informazioni, è possibile seguire gli aggiornamenti sulle pagine social Amici di Villa Borletti Origgio o visitare il sito borlettioriggio.it .