Lavori in autostrada: le chiusure sull’A8 Milano-Varese e sull’A9 Lainate Como

Sulla A8 Milano-Varese è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra l’allacciamento con la A9 Lainate-Como-Chiasso e Lainate Arese, verso Milano, che era prevista dalle 22:00 di questa sera, martedì 15, alle 5:00 di mercoledì 16 luglio. Di conseguenza, sarà regolarmente accessibile l’area di servizio “Villoresi ovest”, situata nel suddetto tratto.

Inoltre è stato aggiornato l’orario delle chiusure sulla A9 Lainate-Como-Chiasso e sulla A8 Milano-Varese.

I tratti di seguito indicati saranno chiusi dalle 22:00 di questa sera martedì 15 alle 2:00 di mercoledì 16 luglio:

Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso:

-sarà chiuso il ramo di immissione sulla A8 Milano-Varese, da Chiasso/Como, verso Milano.

Dopo l’immissione obbligatoria sulla A8 Milano-Varese, verso Varese, uscire allo svincolo di Legnano, al km 16+300 della A8, percorrere la viabilità ordinaria: viale Cadorna verso Legnano, SS33 del Sempione in direzione Parabiago-Nerviano-Pogliano Milanese-Rho, SP100, SP300 verso Arese ed entrare in A8 a Lainate Arese.

Sulla A8 Milano-Varese:

-sarà chiuso lo svincolo di Origgio ovest, in uscita per chi proviene da Milano.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Legnano, al km 16+300.

Inoltre, sulla stessa A8 e nello stesso orario, sarà chiuso lo svincolo di Lainate, in uscita per chi proviene da Varese e dalla A9 (da Chiasso).

In alternativa, chi proviene da Varese potrà uscire a Legnano sulla stessa A8 e chi proviene da Chiasso a Uboldo sulla A9;

–dalle 2:00 alle 5:00 di mercoledì 16 luglio, chi percorre la A8 Milano-Varese, da Varese verso Milano, verrà deviato obbligatoriamente sula A9 Lainate-Como-Chiasso, verso Como/Chiasso.

Dopo la deviazione obbligatoria sulla A9 verso Como/Chiasso, uscire allo svincolo di Origgio e percorrere la viabilità ordinaria: SP233 Varesina verso Caronno Pertusella-Garbagnate Milanese, via Trattati di Roma, via per Caronno, SP300 in direzione Lainate-Rho e rientrare in A8 allo svincolo di Lainate, per riprendere il proprio itinerario in direzione del capoluogo lombardo.