Lavori in autostrada, cambiano date e orari delle chiusure tra A8 e A9

La società di gestione delle autostrade ha comunicato alcune variazioni che riguardano gli orari e le date delle chiusure previste sulla A8 e sulla A9 per la realizzazione di alcuni lavori di manutenzione.

Sia sulla A8 (Milano-Varese), sia sulla A9 (Lainate-Como-Chiasso) sono state annullate le chiusure notturne che avrebbero dovuto toccare l’uscita dello svincolo di Origgio sulla A8 e sull’immissione in A8 da Chiasso-Como verso Milano sulla A9 in considerazione del peggioramento delle condizioni meteo. Erano previste nelle notti tra martedì 11 e mercoledì 12 e tra venerdì 14 e sabato 15.

Autostrade per l’Italia ha invece confermato le altre disposizioni che sono le seguenti e valgono dalle 21 di mercoledì 12 alle 5 di giovedì 13 per i lavori di manutenzione dei giunti di dilatazione.

Sarà chiuso sulla A8 lo svincolo di Origgio Ovest in uscita per chi proviene da Milano (in alternativa il consiglio è di uscire a Legnano sulla A8 o a Uboldo sulla A9).

Chiuso anche il ramo di immissione sulla A8 Milano-Varese, verso Milano, per chi proviene da Chiasso-Como sull’autostrada A9 (in alternativa dopo l’immissione obbligatoria sulla A8 verso Varese, si può uscire allo svincolo di Legnano e rientrare dallo stesso verso Milano).