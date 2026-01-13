“Lainate per Gaza”, parole e musica per la pace all’Auditorium di Barbaiana

Un momento di riflessione e solidarietà, tra parole, musica e impegno civile. Questa sera, martedì 13 gennaio alle ore 21, l’Auditorium del Centro Civico di Barbaiana (in piazza della Vittoria 2) ospiterà l’evento “Lainate per Gaza – Testimonianza, parole e musica per la pace”, un incontro pubblico aperto a tutta la cittadinanza.

In dialogo per la pace

Ospiti della serata saranno Paolo Romano, consigliere regionale del Partito Democratico e membro della Global Sumud Flotilla, e Khader Tamimi, pediatra e presidente della Comunità Palestinese Lombardia. Due voci diverse ma unite da un impegno comune: portare attenzione sulla situazione umanitaria e politica in Palestina, in particolare nella Striscia di Gaza, e promuovere la cultura della pace e del dialogo.

A moderare l’incontro sarà Simona Ferri, segretaria del Partito Democratico di Lainate.

Musica, letture e cultura per non restare indifferenti

L’evento non sarà solo dibattito, ma anche arte e cultura. Sono previsti interventi musicali a cura di Massimo Giuntoli, Jack e gli Alchermes, e letture sceniche curate dalle realtà culturali Officine Letterarie – Poesia 33 e Chiarevoci Edizioni. Un modo per intrecciare parole e note, testimonianze e poesia, nella convinzione che la cultura possa essere un potente strumento di consapevolezza e cambiamento.

Un’iniziativa promossa da una rete di realtà locali

“Lainate per Gaza” è promossa da un’ampia rete di realtà del territorio, tra cui Partito Democratico di Lainate, Acli, CGIL SPI, ANPI Lainate, Movimento Alt, RESQ – People Saving People, Emergency, Chiarevoci, Officine Letterarie Poesia 33 e altri soggetti impegnati nel sociale, nella cultura e nella difesa dei diritti umani.

L’iniziativa intende essere un momento aperto alla cittadinanza, per ascoltare testimonianze dirette, riflettere su quanto accade oggi in Palestina e riaffermare un messaggio chiaro: la pace è una responsabilità collettiva.

Ingresso libero

(foto di Paul Ley)