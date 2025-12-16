Biciclette rubate per un valore di 70mila euro ritrovate nel Fontanile fra Tradate e Lonate Ceppino

Sono state ritrovate nella giornata di ieri lungo una strada sterrata fra Tradate e Lonate Ceppino diverse biciclette che erano state rubate all’inizio di dicembre in un negozio specializzato di Lainate.

Il ritrovamento è avvenuto per caso: un passante percorrendo via dei Cruscioni, ha notato diverse bici nascoste nel greto asciutto del Fontanile, che scorre lì accanto. Insospettito ha avvisato la Polizia locale. E’ bastata una breve indagine per scoprire che si trattava proprio delle bici rubate a Lainate.

Il furto, avvenuto nella notte tra il 3 e il 4 dicembre, era stato organizzato da un commando alla Scout di Lainate, azienda che vende bici da corsa, elettriche e mountain bike anche di notevole valore. I ladri avevano bloccato la strada con dei furgoni, erano entrati e avevano portato via bici per un valore di circa 70mila euro.