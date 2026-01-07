Incidente in A8 a Lainate verso Varese: code e feriti prima dell’alba
Nel sinistro coinvolte anche una bambina di un anno, una bimba di 6 anni e sette adulti di età compresa tra i 32 e i 71 anni
Inizio di mattinata difficile sull’autostrada A8 Milano–Varese a causa di un incidente stradale avvenuto poco dopo le 6 di mercoledì nel tratto della Tangenziale Ovest, all’altezza di Lainate, in direzione Varese.
Nel sinistro, che ha coinvolto due autovetture, sono rimaste coinvolte complessivamente nove persone: una bambina di un anno, una bimba di 6 anni e sette adulti di età compresa tra i 32 e i 71 anni. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari con mezzi di base e un mezzo di soccorso avanzato, allertati dalla centrale Soreu Metropolitana. Tutti i feriti sono stati presi in carico in codice verde e le operazioni di soccorso risultavano ancora in corso nelle prime fasi dell’intervento.
Autostrade per l’Italia ha segnalato pesanti ripercussioni sul traffico: si registrano code tra Fiera Milano e lo svincolo di Lainate-Arese, con un tempo di percorrenza stimato in circa 32 minuti, pari a un aumento di 28 minuti rispetto al normale.
