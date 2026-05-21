A Lainate torna Ninfeamus con il “Mercato delle Meraviglie” a Villa Litta

Domenica 24 maggio torna a Lainate “Ninfeamus – Il Mercato delle Meraviglie”, appuntamento giunto alla 14esima edizione che animerà Villa Visconti Borromeo Litta dalle 10 alle 20 con una giornata dedicata ad artigianato, cultura, sostenibilità e tempo libero.

Per l’occasione Wunder Mrkt propone un format rinnovato dedicato al mondo handmade, vintage e ai produttori indipendenti, trasformando il parco storico in uno spazio aperto tra shopping sostenibile, musica, attività per famiglie e visite culturali.

Una domenica tra market, musica e attività nel parco

L’iniziativa conferma il proprio impegno nella valorizzazione del verde, del paesaggio e delle realtà creative indipendenti. Durante la giornata i visitatori potranno passeggiare tra gli espositori del market, partecipare ad attività per adulti e bambini e vivere gli spazi storici della villa.

L’evento si svolgerà nella cornice del parco di Villa Litta, premiato come il più bello d’Italia, tra fontane, statue, affreschi e serre liberty.

Visite al Ninfeo e ai giochi d’acqua

Tra i momenti più attesi ci saranno le visite guidate al celebre Ninfeo e ai suoi giochi d’acqua, curate dai volontari dell’associazione Amici di Villa Litta.

Le visite saranno a pagamento e si terranno dalle 10 alle 12.30 e dalle 14 alle 19, con ingressi ogni dieci minuti e durata di circa un’ora. La prenotazione è consigliata.

Con il biglietto gratuito dell’evento sarà invece possibile accedere al market, al parco storico, alle sale affrescate della villa e alle serre liberty.

Evento confermato anche in caso di pioggia

Gli organizzatori fanno sapere che la manifestazione si svolgerà anche in caso di maltempo grazie agli spazi coperti disponibili. I cani saranno ammessi all’evento, ad eccezione dell’area visite del Ninfeo.

Come da tradizione, i proventi della manifestazione saranno destinati alla valorizzazione e manutenzione del Parco di Villa Litta.