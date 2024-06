La Casa al Lago: un rifugio per chi ama la natura a Leggiuno

La Casa al Lago a Leggiuno è un’oasi di pace per chi cerca una vacanza ricca di tranquillità e immersa nella bellezza della natura. Selezionata come Official Point del progetto #VareseDoYouBike, questa casa vacanze è la scelta giusta per i visitatori che vogliono scoprire le meraviglie del Lago Maggiore a ritmo lento, magari proprio a bordo di una bicicletta.

Ospitalità e servizi su misura

La Casa al Lago mette a disposizione dei suoi ospiti un bilocale accogliente fornito di tutti i comfort per un soggiorno rilassante. L’appartamento include una cucina ben attrezzata, biancheria per letto e bagno. Inoltre, viene garantito uno spazio sicuro e coperto dove parcheggiare le biciclette all’interno della proprietà condominiale, rendendo la struttura particolarmente adatta per i cicloturisti. L’appartamento rappresenta inoltre un punto di partenza strategico per i numerosi percorsi ciclabili che si snodano intorno al lago.

Una posizione invidiabile

Situato in un tranquillo condominio a Reno, La Casa al Lago si trova a soli due minuti di passeggiata dalla spiaggia libera e a quindici minuti a piedi dall’Eremo di Santa Caterina. Questa posizione permette agli ospiti di esplorare facilmente i principali punti di interesse locali, compresa una serie di ristoranti e pizzerie nelle vicinanze. Dai balconi dell’appartamento, è possibile ammirare una vista mozzafiato sul lago Maggiore e il Golfo Borromeo, offrendo un perfetto sfondo per un soggiorno indimenticabile.

Contatti e prenotazioni

Per maggiori informazioni o per prenotare un soggiorno, gli interessati possono visitare la pagina Airbnb La Casa al Lago, contattare direttamente la struttura tramite email a beluvit.2002@gmail.com, o telefonare al numero 348 7396719. È anche possibile seguire il profilo Instagram dell’appartamento @lacasaallago.